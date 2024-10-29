Доллар дорожает: обменники выставили новые курсы валют

По состоянию на утро 29 октября средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 41,65 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 45,25 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,15 гривен, евро по 44,55 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,40-41,42 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 29 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3292 гривен за 1 доллар (+0,0157 грн).

Курс евро составит 44,6975 гривен за 1 евро (-0,0161 грн).

Прогноз курса

Аналитики ICU отмечают рост спроса на валюту на межбанке на прошлой неделе. Однако НБУ не стал значительно увеличивать свои интервенции, позволяя курсу дважды за неделю пересечь уровень 41,3 грн/доллар.

По их прогнозу, на этой неделе Нацбанк может продолжить удерживать его на том же уровне, что и на предыдущей.

"В то же время, мы сохраняем предположение, что до конца года может произойти умеренная девальвация гривны в пределах 2-3%", - говорится в обзоре.

Менее активное подорожание американской валюты в розничном сегменте происходило из-за более медленной реакции банков на изменения на межбанковском валютном рынке, отмечают аналитики ICU.