Долар дорожчає: обмінні пункти виставили нові курси валют

На ранок 12 вересня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 41,50 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 45,90 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривень, євро по 45,20 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,26-41,28 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.

Офіційний курс на 12 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,1855 грн за 1 долар (+0,0455 грн).

Курс євро становитиме 45,4894 гривень за 1 євро (+0,1120 грн).

Миссия МВФ

Місія МВФ працювала у Києві з 4 по 10 вересня. За підсумками роботи місії у МВФ заявили, що "обмінний курс має продовжувати діяти як амортизатор і підлаштовуватися під ринкові основи, тим самим допомагаючи захистити зовнішню стабільність".

МВФ вважає, що офіційний курс гривні до долара, який встановлює НБУ, де-факто є фіксованим, незважаючи на те, що де-юре валютний курс є плаваючим.