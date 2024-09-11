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Долар дорожчає третій день поспіль

Україна, Середа 11 вересня 2024 15:44
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Долар дорожчає третій день поспіль Фото: курс долара виріс на 4 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 12 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,1855 грн за 1 долар (+0,0455 грн).

Долар дорожчає третій день поспіль

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 45,4894 гривень за 1 євро (+0,1120 грн).

Долар дорожчає третій день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 5 копійок до 41,20-41,25 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Долар дорожчає третій день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився – 41,40 гривень.

Місія МВФ

За інформацією джерел РБК-Україна, МВФ не вимагав девальвації гривні для наповнення державного бюджету під час візиту місії до Києва 4-10 вересня.

Наразі обговорювати питання можливої девальвації підстав немає, сказав співрозмовник видання. Він зазначив, що одним із головних завдань у меморандумі визначено стримування інфляції та забезпечення стабільності валютного ринку. "Це найбільш адекватна відповідь на всі спекуляції навколо курсу", - сказало джерело.

Раніше про те, що МВФ вимагає прискореної девальвації, повідомляло агентство Bloomberg.

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