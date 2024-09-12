Доллар дорожает: обменные пункты выставили новые курсы валют

По состоянию на утро 12 сентября средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 41,50 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 45,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 45,20 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,26-41,28 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Официальный курс на 12 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,1855 гривен за 1 доллар (+0,0455 грн).

Курс евро составит 45,4894 гривен за 1 евро (+0,1120 грн).

Миссия МВФ

Миссия МВФ работала в Киеве с 4 по 10 сентября. По итогам работы миссии в МВФ заявили, что "обменный курс должен продолжать действовать как амортизатор и подстраиваться под рыночные основы, тем самым помогая защитить внешнюю стабильность".

МВФ считает, что официальный курс гривны к доллару, который устанавливает НБУ, де-факто является фиксированным, несмотря на то, что де-юре валютный курс является плавающим.