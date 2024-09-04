Долар дорожчає: обмінні пункти оновили курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростати слідом за подорожчанням на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 4 вересня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 41,50 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 45,90 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривні, євро по 45,20 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,33-41,35 грн/долар (купівля-продаж) – без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 4 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,264 грн за 1 долар (+0,1664 грн).

Курс євро становитиме 45,5431 гривень за 1 євро (+0,0809 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, на початку вересня ситуація на валютному ринку мало чим відрізнятиметься від попереднього тижня.

За його словами, курсові зміни, які будуть природними та очікуваними, не здивують ні покупців, ні продавців: поступове зміщення курсових показників вгору буде під м'яким керуванням регулятора, що нівелює будь-які потенційні кризові явища.