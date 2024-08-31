Яким буде курс долара на початку осені: прогноз на перший тиждень вересня

Початок осені до міри можна вважати новою відправною точкою на українському валютному ринку. Водночас щоденні валютні зміни, як і раніше, будуть різноспрямованими, але дрібними.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

Як зазначив банкір, впродовж 2-8 вересня цілком можливо, що основні курсові зміни стануться в діапазоні 41,1-41,4 грн/долар, а валютний коридор буде до 41-41,6 грн/долар на міжбанку та 41,2-41,8 грн/долар на готівковому ринку.

За його словами, в нових курсових реаліях загальна ситуація залишатиметься прогнозованою і почасти контрольованою: адже режим керованої гнучкості діятиме і надалі, що майже начисто прибере неочікувані і різкі курсові зміни.

Лєсовий вважає, що обсяги валютних інтервенцій, як механізму встановлення рівноваги між попитом і пропозицією на валютному ринку, будуть в межах норми і навряд чи перевищать 150-180 млн доларів на день (у напружені курсові дні липня обсяг валютних вливань на ринок міг перевищувати 200 млн доларів на день).

"Щоденні валютні зміни, як і раніше, будуть різноспрямованими, але водночас дрібними, що також є виразником системи змін, що утворилася завдяки режиму керованої гнучкості", - сказав він.

Прогноз курсу

За прогнозом банкіра, основні характеристики валютного ринку з 2 по 8 вересня, будуть такими:

Коридори допустимих валютних змін на міжбанку складуть 41-41,6 грн/долар та 44-46 грн/євро, на готівковому ринку - 41,2-41,8 грн/долар та 44-46,5 грн/євро.

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 2% від стартового курсу тижня.

"Таким чином, ми припускаємо, що наступного тижня ситуація на валютному ринку мало чим відрізнятиметься від попереднього тижня: а курсові зміни, що будуть природними та очікуваними, не здивують ані покупців, ані продавців: поступове зміщення курсових показників вгору буде під м’яким управлінням регулятора, що нівелює будь-які потенційні кризові явища", - констатував Лєсовий.