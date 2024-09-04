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Доллар дорожает: обменные пункты обновили курсы валют

Украина, Среда 04 сентября 2024 10:01
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Доллар дорожает: обменные пункты обновили курсы валют Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает расти вслед за подорожанием на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 4 сентября средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 41,50 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 45,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 45,20 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,33-41,35 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 4 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,264 гривен за 1 доллар (+0,1664 грн).

Курс евро составит 45,5431 гривен за 1 евро (+0,0809 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в начале сентября ситуация на валютном рынке будет мало чем отличаться от предыдущей недели.

По его словам, курсовые изменения, которые будут естественными и ожидаемыми, не удивят ни покупателей, ни продавцов: постепенное смещение курсовых показателей вверх будет под мягким управлением регулятора, что нивелирует какие-либо потенциальные кризисные явления.

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