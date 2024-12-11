Долар дорожчає: новий курс в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує зростання за подорожчанням на міжбанку. Єдина європейська валюта трохи подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 11 грудня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,90 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 44,35 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,40 гривні, євро по 43,65 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,67-41,69 грн/долар (купівля-продаж) – без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 11 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,6119 грн за 1 долар (+0,1026 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,8215 гривень за 1 євро (-0,0310 грн).

Прогноз курсу

Як відзначають аналітики інвесткомпанії ICU, валові резерви НБУ різко зросли на 9,1% у листопаді до 39,9 млрд доларів.

На грудень також заплановано значні надходження зовнішньої фінансової допомоги, включно з черговим траншем у рамках Ukraine Facility від ЄС.

З огляду на це аналітики очікують, що наприкінці 2024 року резерви НБУ перевищать 44 млрд доларів.

Зовнішня фінансова допомога наступного року також буде суттєвою, країни-партнери зобов'язалися надати щонайменше 38 млрд доларів. Це означає, що наступного року резерви НБУ, ймовірно, залишатимуться в діапазоні 40-45 млрд доларів.

"Це досить комфортний рівень, який дозволить НБУ повною мірою покривати структурний дефіцит валюти на міжбанківському ринку", - йдеться у огляді компанії.