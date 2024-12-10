ua en ru
Вт, 10 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Долар знову подорожчав: НБУ підвищує курс другий день поспіль

Україна, Вівторок 10 грудня 2024 15:50
UA EN RU
Долар знову подорожчав: НБУ підвищує курс другий день поспіль Фото: курс долара виріс на 11 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 11 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,6119 грн за 1 долар (+0,1026 грн).

Долар знову подорожчав: НБУ підвищує курс другий день поспіль

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,8215 гривень за 1 євро (-0,0310 грн).

Долар знову подорожчав: НБУ підвищує курс другий день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 12 копійок до 41,67-41,69 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Долар знову подорожчав: НБУ підвищує курс другий день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,85 гривні.

Прогноз курсу

Як зазначають аналітики компанії ICU, НБУ може дозволити цього тижня коливання близько 41,5 грн/долар або навіть трохи вищим.

Вони вважають за ймовірну поступову девальвацію курсу щонайменше до 42 грн/долар до кінця грудня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Від 50 тисяч гривень на місяць: банки домовилися про обмеження карткових переказів
Від 50 тисяч гривень на місяць: банки домовилися про обмеження карткових переказів
DAILY
Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України