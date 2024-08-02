UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Долар дорожчає: курси в обмінних пунктах

Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання за подорожчанням на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 2 серпня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,50 грн, курс євро не змінився - 45,00 грн.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривні, євро по 44,30 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,18-41,22 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 4 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар подорожчав після восьми днів падіння.

Офіційний курс на 2 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,139 грн за 1 долар (+0,1327 грн). Курс євро становитиме 44,4013 гривень за 1 євро (-0,0003 грн).

Ситуація на ринку

Дані НБУ показали, що українці купили у банках за липень готівкової валюти на 1,1 млрд доларів.

Цей обсяг став максимальним з листопада 2012 року, коли НБУ зафіксував стрибок купівлі готівкової валюти до 1,5 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс НБУ