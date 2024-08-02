Долар дорожчає: курси в обмінних пунктах

Станом на ранок 2 серпня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,50 грн, курс євро не змінився - 45,00 грн.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривні, євро по 44,30 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,18-41,22 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 4 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар подорожчав після восьми днів падіння.

Офіційний курс на 2 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,139 грн за 1 долар (+0,1327 грн). Курс євро становитиме 44,4013 гривень за 1 євро (-0,0003 грн).

Ситуація на ринку

Дані НБУ показали, що українці купили у банках за липень готівкової валюти на 1,1 млрд доларів.

Цей обсяг став максимальним з листопада 2012 року, коли НБУ зафіксував стрибок купівлі готівкової валюти до 1,5 млрд доларів.