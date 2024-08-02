Доллар дорожает: свежие курсы в обменных пунктах

По состоянию на утро 2 августа средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,50 гривен, курс евро не изменился - 45,00 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 44,30 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,18-41,22 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после восьми дней падения.

Официальный курс на 2 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,139 гривен за 1 доллар (+0,1327 грн). Курс евро составит 44,4013 гривен за 1 евро (-0,0003 грн).

Ситуация на рынке

Данные НБУ показали, что украинцы купили в банках за июль наличной валюты на 1,1 млрд долларов.

Этот объем стал максимальным с ноября 2012 года, когда НБУ зафиксировал скачок покупки наличной валюты до 1,5 млрд долларов.