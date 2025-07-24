Долар дорожчає, курс євро перевищив 49 гривень

Програма з МВФ

НБУ підтвердив підготовку нової програми з МВФ. Це пов'язано з погіршенням очікувань щодо тривалості війни, у зв'язку з чим Україні буде необхідно додаткове зовнішнє фінансування на 2026-2027 роки.

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