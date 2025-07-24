Доллар дорожает, курс евро превысил 49 гривен

Официальный курс на 25 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7738 гривен за 1 доллар (+0,0087 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 49,1009 гривен за 1 евро (+0,1188 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 5 копеек до 41,77-41,80 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос до 41,95 гривен, курс евро вырос до 49,40 гривен.