Доллар дорожает, курс евро превысил 49 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) немного повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подорожала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 25 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7738 гривен за 1 доллар (+0,0087 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 49,1009 гривен за 1 евро (+0,1188 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 5 копеек до 41,77-41,80 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара вырос до 41,95 гривен, курс евро вырос до 49,40 гривен.
НБУ подтвердил подготовку новой программы с МВФ. Это связано с ухудшением ожиданий по длительности войны, в связи с чем Украине будет необходимо дополнительное внешнее финансирование на 2026-2027 годы.
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