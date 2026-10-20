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Доллар дорожает, евро замер: актуальный курс валют НБУ на 21 октября

16:00 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Лесовой Эксперт
Доллар дорожает, евро замер: актуальный курс валют НБУ на 21 октября Фото: Национальный банк Украины обновил официальный курс доллара и евро на среду (Getty Images)
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Национальный банк Украины обнародовал официальные курсы иностранных валют на среду, 21 октября. Американская валюта подорожала, в то время как курс евро остался без изменений.

Сколько стоит валюта по обновленным данным и почему доллар и евро могут одновременно двигаться в противоположных направлениях по отношению к гривне, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

В среду, 21 октября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 45,07 гривны. По сравнению со вторником, 20 октября, американская валюта подорожала на 7 копеек – с 45,00 грн.

Официальный курс евро не поменялся. На 21 октября он составляет 50,53 гривны – столько же, сколько и в предыдущий рабочий день.

Доллар дорожает, евро замер: актуальный курс валют НБУ на 21 октября
Фото: курс валют НБУ на 21 октября (инфографика РБК-Украина)

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Почему доллар и евро могут двигаться в противоположных направлениях

Как рассказал в комментарии для РБК-Украина основатель и президент инвестиционной группы ''УНИВЕР'' Тарас Козак, Национальный банк Украины прежде всего следит за динамикой доллара по отношению к гривне и сглаживает колебания на этом рынке. В то же время, изменения курса гривны к евро регулятор не сглаживает таким же способом.

По словам эксперта, соотношение доллара и евро формируется на мировом валютном рынке Forex, где ежедневно проходят операции на триллионы долларов и евро. Поэтому одна валюта может укрепляться, а другая – одновременно ослабевать.

Предугадать направление и масштаб таких изменений сложно, поскольку на рынок влияют геополитические события и заявления мировых лидеров. Как поясняет Козак, новости могут изменять ожидания участников рынка и вызвать движение валютных курсов в разных направлениях.

Если доллар существенно укрепляется по отношению к евро, он может подорожать и по отношению к гривне, тогда как евро, наоборот, может подешеветь. По словам эксперта, такой сценарий вполне возможен.

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