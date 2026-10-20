ua en ru
Вт, 20 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар у банках подорожчав, а євро біля 51 грн: курс валют на 20 жовтня

09:46 20.10.2026 Вт
4 хв
aimg Анастасія Мацепа
Долар у банках подорожчав, а євро біля 51 грн: курс валют на 20 жовтня Фото: банки та обмінники оновили курси долара та євро (РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

У вівторок, 20 жовтня, банки та обмінники пропонують різні умови для купівлі й продажу іноземної валюти. У банках долар подорожчав, тоді як курси євро змінилися залежно від установи та способу обміну.

Які установи пропонують найнижчий курс продажу долара й євро та де можна вигідніше обміняти валюту, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, 20 жовтня обмінники купують долар у середньому по 45,06 грн – на 11 копійок дорожче, ніж 19 жовтня. Курс продажу американської валюти також зріс – на 8 копійок, до 45,22 грн.

Євро в обмінниках купують по 50,80 грн – на 5 копійок дорожче, ніж напередодні. Водночас курс продажу європейської валюти залишився незмінним і становить 51,00 грн.

Долар у банках подорожчав, а євро біля 51 грн: курс валют на 20 жовтня
Фото: курс валют в обмінниках 20 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Долар і євро додали в ціні: офіційний курс валют від НБУ на 20 жовтня

Курс валют у банках

У ПриватБанку долар у відділеннях продають по 45,25 грн – на 15 копійок дорожче, ніж 19 жовтня. Для карток курс продажу зріс на 20 копійок – до 45,24 грн. Банк купує долар у клієнтів у відділеннях по 44,65 грн, а для карток – по 44,80 грн. Обидва показники підвищилися на 15 копійок.

Євро у відділеннях ПриватБанку продають по 51,00 грн – на 20 копійок дорожче, ніж попереднього робочого дня. Для карток курс продажу зріс на 26 копійок – до 51,02 грн. Банк купує євро у відділеннях по 50,00 грн, а для карток – по 50,32 грн. Курси купівлі підвищилися на 20 і 18 копійок відповідно.

В Ощадбанку долар у ''Мобільному Ощаді'' продають по 45,25 грн – на 15 копійок дорожче, ніж 19 жовтня. Для карток курс продажу зріс на 15 копійок – до 45,45 грн. Банк купує долар у застосунку по 44,90 грн, а для карток – по 44,85 грн. Обидва курси купівлі підвищилися на 10 копійок.

Євро в ''Мобільному Ощаді'' продають по 50,90 грн – без змін порівняно з попереднім робочим днем. Для карток курс продажу також залишився на рівні 51,05 грн. Водночас банк підвищив курс купівлі євро на 5 копійок: у застосунку він становить 50,30 грн, а для карток – 50,20 грн.

У ''ПУМБ'' долар у готівковому обміні продають по 45,40 грн, а купують по 44,80 грн. Порівняно з 19 жовтня обидва курси зросли на 10 копійок. За комерційним курсом банк купує долар по 44,90 грн і продає по 45,40 грн – також на 10 копійок дорожче в обох операціях.

Євро в готівковому обміні ПУМБ продають по 51,00 грн, а купують по 50,30 грн. Порівняно з попереднім робочим днем курс купівлі зріс на 10 копійок, а продажу – також на 10 копійок.

У Monobank долар продають по 45,23 грн – на 19 копійок дорожче, ніж 19 жовтня. Курс купівлі американської валюти зріс на 13 копійок – до 44,83 грн.

Євро в Monobank продають по 50,99 грн – без змін порівняно з попереднім робочим днем. Курс купівлі європейської валюти також залишився незмінним і становить 50,30 грн.

Долар у банках подорожчав, а євро біля 51 грн: курс валют на 20 жовтня
Фото: курси валют у банках 20 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Де найвигідніше купити валюту

Серед наведених банків найнижчий курс продажу долара пропонує Monobank – 45,23 грн. У ПриватБанку для карток американська валюта коштує 45,24 грн, а у відділеннях банку та в ''Мобільному Ощаді'' – по 45,25 грн. У ПУМБ долар продають по 45,40 грн за готівкового обміну та за комерційним курсом. В Ощадбанку для карток курс продажу становить 45,45 грн.

Євро найдешевше можна придбати в ''Мобільному Ощаді'' – по 50,90 грн. У Monobank курс продажу становить 50,99 грн. У відділеннях ПриватБанку та в ПУМБ за готівкового обміну євро продають по 51,00 грн, для карток ПриватБанку – по 51,02 грн, а для карток Ощадбанку – по 51,05 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара серед наведених банків пропонують Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' і ПУМБ за комерційним курсом – по 44,90 грн. В Ощадбанку для карток долар купують по 44,85 грн, а в Monobank – по 44,83 грн. У ПУМБ за готівкового обміну та в ПриватБанку для карток курс купівлі становить 44,80 грн. У відділеннях ПриватБанку долар приймають по 44,65 грн.

Євро найвигідніше здати в ПриватБанк для карток – по 50,32 грн. У Monobank, ''Мобільному Ощаді'' та ПУМБ за готівкового обміну курс купівлі становить 50,30 грн. В Ощадбанку для карток євро купують по 50,20 грн, а у відділеннях ПриватБанку – по 50,00 грн.

Скільки коштують 1000 доларів у банках

  • Monobank – 45 230 грн.
  • ПриватБанк (для карток) – 45 240 грн.
  • ПриватБанк (у відділеннях) – 45 250 грн.
  • Ощадбанк (''Мобільний Ощад'') – 45 250 грн.
  • ПУМБ (готівковий обмін) – 45 400 грн.
  • ПУМБ (комерційний курс) – 45 400 грн.
  • Ощадбанк (для карток) – 45 450 грн.

Читайте також: Валюта готується до нових коливань: банкір пояснив, що утримує гривню від падіння

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Фінанси Курс долара Курс євро
Новини
Росіяни за ніч атакували три енергооб'єкти Тернопільщини
Росіяни за ніч атакували три енергооб'єкти Тернопільщини
Аналітика
"Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів