Долар у банках подорожчав, а євро біля 51 грн: курс валют на 20 жовтня

У вівторок, 20 жовтня, банки та обмінники пропонують різні умови для купівлі й продажу іноземної валюти. У банках долар подорожчав, тоді як курси євро змінилися залежно від установи та способу обміну.

Які установи пропонують найнижчий курс продажу долара й євро та де можна вигідніше обміняти валюту, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, 20 жовтня обмінники купують долар у середньому по 45,06 грн – на 11 копійок дорожче, ніж 19 жовтня. Курс продажу американської валюти також зріс – на 8 копійок, до 45,22 грн.

Євро в обмінниках купують по 50,80 грн – на 5 копійок дорожче, ніж напередодні. Водночас курс продажу європейської валюти залишився незмінним і становить 51,00 грн.

Фото: курс валют в обмінниках 20 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют у банках

У ПриватБанку долар у відділеннях продають по 45,25 грн – на 15 копійок дорожче, ніж 19 жовтня. Для карток курс продажу зріс на 20 копійок – до 45,24 грн. Банк купує долар у клієнтів у відділеннях по 44,65 грн, а для карток – по 44,80 грн. Обидва показники підвищилися на 15 копійок.

Євро у відділеннях ПриватБанку продають по 51,00 грн – на 20 копійок дорожче, ніж попереднього робочого дня. Для карток курс продажу зріс на 26 копійок – до 51,02 грн. Банк купує євро у відділеннях по 50,00 грн, а для карток – по 50,32 грн. Курси купівлі підвищилися на 20 і 18 копійок відповідно.

В Ощадбанку долар у ''Мобільному Ощаді'' продають по 45,25 грн – на 15 копійок дорожче, ніж 19 жовтня. Для карток курс продажу зріс на 15 копійок – до 45,45 грн. Банк купує долар у застосунку по 44,90 грн, а для карток – по 44,85 грн. Обидва курси купівлі підвищилися на 10 копійок.

Євро в ''Мобільному Ощаді'' продають по 50,90 грн – без змін порівняно з попереднім робочим днем. Для карток курс продажу також залишився на рівні 51,05 грн. Водночас банк підвищив курс купівлі євро на 5 копійок: у застосунку він становить 50,30 грн, а для карток – 50,20 грн.

У ''ПУМБ'' долар у готівковому обміні продають по 45,40 грн, а купують по 44,80 грн. Порівняно з 19 жовтня обидва курси зросли на 10 копійок. За комерційним курсом банк купує долар по 44,90 грн і продає по 45,40 грн – також на 10 копійок дорожче в обох операціях.

Євро в готівковому обміні ПУМБ продають по 51,00 грн, а купують по 50,30 грн. Порівняно з попереднім робочим днем курс купівлі зріс на 10 копійок, а продажу – також на 10 копійок.

У Monobank долар продають по 45,23 грн – на 19 копійок дорожче, ніж 19 жовтня. Курс купівлі американської валюти зріс на 13 копійок – до 44,83 грн.

Євро в Monobank продають по 50,99 грн – без змін порівняно з попереднім робочим днем. Курс купівлі європейської валюти також залишився незмінним і становить 50,30 грн.

Фото: курси валют у банках 20 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Де найвигідніше купити валюту

Серед наведених банків найнижчий курс продажу долара пропонує Monobank – 45,23 грн. У ПриватБанку для карток американська валюта коштує 45,24 грн, а у відділеннях банку та в ''Мобільному Ощаді'' – по 45,25 грн. У ПУМБ долар продають по 45,40 грн за готівкового обміну та за комерційним курсом. В Ощадбанку для карток курс продажу становить 45,45 грн.

Євро найдешевше можна придбати в ''Мобільному Ощаді'' – по 50,90 грн. У Monobank курс продажу становить 50,99 грн. У відділеннях ПриватБанку та в ПУМБ за готівкового обміну євро продають по 51,00 грн, для карток ПриватБанку – по 51,02 грн, а для карток Ощадбанку – по 51,05 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара серед наведених банків пропонують Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' і ПУМБ за комерційним курсом – по 44,90 грн. В Ощадбанку для карток долар купують по 44,85 грн, а в Monobank – по 44,83 грн. У ПУМБ за готівкового обміну та в ПриватБанку для карток курс купівлі становить 44,80 грн. У відділеннях ПриватБанку долар приймають по 44,65 грн.

Євро найвигідніше здати в ПриватБанк для карток – по 50,32 грн. У Monobank, ''Мобільному Ощаді'' та ПУМБ за готівкового обміну курс купівлі становить 50,30 грн. В Ощадбанку для карток євро купують по 50,20 грн, а у відділеннях ПриватБанку – по 50,00 грн.

Скільки коштують 1000 доларів у банках

Monobank – 45 230 грн.

ПриватБанк (для карток) – 45 240 грн.

ПриватБанк (у відділеннях) – 45 250 грн.

Ощадбанк (''Мобільний Ощад'') – 45 250 грн.

ПУМБ (готівковий обмін) – 45 400 грн.

ПУМБ (комерційний курс) – 45 400 грн.

Ощадбанк (для карток) – 45 450 грн.

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