Долар дорожчає, а євро відновлює зростання: курс на 27 квітня та фактори тиску на гривню

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 27 квітня. Долар демонструє поступове зміцнення, тоді як євро після просідання напередодні знову дорожчає.

Якою буде вартість валют на початку нового тижня та що впливає на ринок – читайте в матеріалі РБК-Україна .

На 27 квітня офіційний курс долара встановлено на рівні 44,00 грн, що на 6 копійок вище за курс 24 квітня (43,94 грн).

Євро також перейшло до зростання – 51,54 грн, що на 16 копійок більше порівняно з попереднім показником (51,38 грн).

Таким чином, долар продовжує плавний висхідний рух, тоді як євро демонструє відновлення після короткострокової корекції.

Фото: курс валют на 27 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Що впливає на курс гривні

Додатковим фактором тиску на валютний ринок залишається глобальна геополітична ситуація, зокрема війна на Близькому Сході. Як пояснює президент інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак, вплив цього конфлікту для України є опосередкованим, але відчутним через енергоринок.

«Безумовно, зв’язок є, тому що значна частина імпорту України – це паливно-мастильні матеріали. Зростання цін на пальне збільшує валютні витрати держави», – зазначає Тарас Козак.

Водночас потенційним компенсатором у середньостроковій перспективі може стати зростання валютних надходжень від експорту, зокрема у разі розширення продажів української оборонної продукції, передусім безпілотників.

«Зараз ми в моменті імпортуємо паливо, але у перспективі розвиток експорту може збільшити валютну виручку. Проте це ефект не миттєвий – він формується з часовим лагом», – зазначає експерт.