ua ru
Пн, 17 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Долар дорожчає, євро також: новий курс в обмінниках

Новость на русском →
Київ, Понеділок 17 липня 2023 11:50
Долар дорожчає, євро також: новий курс в обмінниках Фото: обмінники трохи підвищили курс долара (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Курс долара в обмінних пунктах України станом на ранок 17 липня трохи зріс. Євро також додає у ціні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 17 липня середній курс долара у банках додав дві копійки та продається по 37,37 гривень. Курс євро піднявся ще на 10 копійок - до 41,80 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,87 гривень, євро - по 41,12 гривень. Долар продають по 37,28 гривень, євро - по 41,66 гривень.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано та становить 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 17 липня становить 41,0483 гривні за євро (+0,1902 гривні).

Долар дорожчає, євро також: новий курс в обмінниках

Таким чином, євро продовжує дорожчати та оновлювати історичні максимуми. Зазначимо, Нацбанк встановлює курс євро на підставі міжнародних котирувань.

Долар дорожчає, євро також: новий курс в обмінниках

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, як обміняти старі долари у касі банку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро
NEWS
На Кримському мосту сталися вибухи: що відомо
На Кримському мосту сталися вибухи: що відомо
DAILY
Костянтин Машовець: Результати літньої кампанії вплинуть на загальний хід і зміст війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Костянтин Машовець: Результати літньої кампанії вплинуть на загальний хід і зміст війни