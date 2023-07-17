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Доллар дорожает, евро тоже: новый курс в обменниках

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Киев, Понедельник 17 июля 2023 11:50
Доллар дорожает, евро тоже: новый курс в обменниках Фото: обменники немного повысили курс доллара (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Курс доллара в обменных пунктах Украины по состоянию на утро 17 июля немного вырос. Евро также прибавляет в цене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 17 июля средний курс доллара в банках прибавил две копейки и продается по 37,37 гривен. Курс евро поднялся еще на 10 копеек - до 41,80 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,87 гривен, евро - по 41,12 гривен. Доллар продают по 37,28 гривен, евро - по 41,66 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован и составляет 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 17 июля составляет 41,0483 гривен за евро (+0,1902 гривен).

Доллар дорожает, евро тоже: новый курс в обменниках

Таким образом, евро продолжает дорожать и обновлять исторические максимумы. Отметим, Нацбанк устанавливает курс евро на основании международных котировок

Доллар дорожает, евро тоже: новый курс в обменниках

Напомним, ранее РБК-Украина писало, как обменять старые доллары в кассе банка.

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