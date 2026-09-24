ua en ru
Чт, 24 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар дорожает, евро падает: курсы валют в банках и обменниках 24 сентября

10:28 24.09.2026 Чт
3 мин
aimg Анастасия Мацепа
Доллар дорожает, евро падает: курсы валют в банках и обменниках 24 сентября Фото: банки и обменники обновили курсы доллара и евро (Getty Images)
Не жди перемен – готовься к ним! Фильтруй валютные колебания с РБК-Украина в Google

Украинские банки 24 сентября обновили курсы доллара и евро. В отдельных учреждениях разница между ценами купли и продажи валют заметна.

Где сегодня можно сэкономить при покупке валюты и где за нее заплатят больше, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 24 сентября, по данным Minfin, средний курс доллара в обменниках составляет 45,00 грн для продажи (+5 коп. к предыдущему рабочему дню) и 44,85 грн для покупки (+5 коп.).

Евро в обменниках сегодня продается по 51,80 грн (-10 коп.), а покупается – по 51,51 грн (-11 коп.).

Доллар дорожает, евро падает: курсы валют в банках и обменниках 24 сентября

Фото: курс валют в обменниках 24 сентября (инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Доллар вырос, а евро подешевел: курс НБУ на 24 сентября и сдержит ли регулятор инфляцию

Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 45,05 грн. (+10 коп.), а покупает по 44,45 грн. (+10 коп.). Для карт курс продажи составляет 45,04 грн (без изменений), а покупки – 44,60 грн (+10 коп.).

Евро в отделениях ПриватБанка можно купить по 51,50 грн. (-10 коп.), а продать банку – по 50,50 грн. (-10 коп.). Для карт курс продажи составляет 51,54 грн (без изменений), а покупки – 50,77 грн (-8 коп.).

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 45,05 грн (+10 коп.), а покупает по 44,75 грн (+10 коп.). Для карт курс продажи составляет 45,20 грн (+10 коп.), а покупки – 44,70 грн (+10 коп.).

Евро в ''Мобильном Ощаде'' можно купить по 51,70 грн (-15 коп.), а продать – по 51,05 грн (-20 коп.). Для карт курс продажи составляет 51,90 грн (-8 коп.), а покупки – 51,05 грн (-10 коп.).

''ПУМБ'' продает доллары по наличному курсу по 45,30 грн (+10 коп.), а покупает по 44,70 грн (+10 коп.). По коммерческому курсу доллар продают по 45,10 грн (+10 коп.), а покупают по 44,70 грн (без изменений).

Наличный евро у ПУМБ можно купить по 51,70 грн (-10 коп.), а продать банку – по 51,00 грн (-10 коп.).

Monobank продает доллары по 45,03 грн. (+3 коп.), а покупает по 44,63 грн. (+3 коп.). Евро продают по 51,53 грн. (-24 коп.), а покупают по 50,83 грн. (-24 коп.).

Доллар дорожает, евро падает: курсы валют в банках и обменниках 24 сентября

Фото: курс валют в банках 24 сентября (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту

Дешевле доллар сегодня можно купить по 45,03 грн. Такой курс установил Monobank.

Далее следуют ПриватБанк для карт – 45,04 грн, ПриватБанк в отделениях и ''Мобильный Ощад'' – по 45,05 грн, ПУМБ по коммерческому курсу – 45,10 грн, Ощадбанк для карт – 45,20 грн и ПУМБ по наличному курсу.

Самый низкий курс продажи евро сегодня в ПриватБанке для карт – 51,54 грн.

Далее следуют ПриватБанк в отделениях – 51,50 грн, Monobank – 51,53 грн, ПУМБ и ''Мобильный Ощад'' – по 51,70 грн, Ощадбанк для карт – 51,90 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара среди приведенных банков сегодня предлагают ''Мобильный Ощад'' – 44,75 грн.

Далее следуют ПУМБ по наличному и коммерческому курсам, а также Ощадбанк для карт – по 44,70 грн, Monobank – 44,63 грн, ПриватБанк для карт – 44,60 грн и ПриватБанк в отделениях – 44,45 грн.

Евро выгоднее всего продавать банку через Ощадбанк – по 51,05 грн. Такой же курс покупки установлен для ''Мобильного Ощада'' и карточек.

Далее следуют ПУМБ – 51,00 грн, Monobank – 50,83 грн, ПриватБанк для карт – 50,77 грн и ПриватБанк в отделениях – 50,50 грн.

Сколько сегодня стоят 100 долларов в банках

  • Monobank – 4503 грн.
  • ПриватБанк (для карт) – 4 504 грн.
  • ПриватБанк (в отделениях) – 4505 грн.
  • ''Мобильный Ощад'' – 4 505 грн.
  • ПУМБ (коммерческий курс) – 4510 грн.
  • Ощадбанк (для карт) – 4 520 грн.
  • ПУМБ (наличный курс) – 4530 грн.
Читайте также:Деньги в долларах, кредиты и кэшбек: Тарас Козак развенчал популярные мифы о финансах

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Финансы Курс доллара Курс евро
Новости
Россияне готовят новые удары по интернет-инфраструктуре Украины: что нужно знать
Россияне готовят новые удары по интернет-инфраструктуре Украины: что нужно знать
Аналитика
Вызовы зимы – блекауты. Сколько стоит автономность для бизнеса на старте сезона
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Вызовы зимы – блекауты. Сколько стоит автономность для бизнеса на старте сезона