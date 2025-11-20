Долар дорожчає, євро падає: які курси в обмінниках

Станом на ранок 20 листопада середній курс продажу долара підвищився на 1 копійку порівняно з 19 листопада і становить 42,32 гривні. Зі свого боку курс євро знизився на 12 копійок – до 49,03 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,79 гривні (+0,01), євро – по 48,40 гривні (-0,17).

До закриття міжбанківських торгів 19 листопада долар утримувався в діапазоні 42,08-42,11 грн за долар (купівля/продаж). Порівняно з підсумками 18 листопада котирування практично не змінилися.

Згідно з даними Європейського центрального банку, з 2 січня до 17 листопада 2025 року євро зміцнився щодо долара. За цей період єдина валюта Європи подорожчала на 12 центів. На 18 листопада ЄЦБ зафіксував курс євро на рівні 1,15 долара, тоді як на початку року він становив 1,03 долара.

Офіційний курс

Національний банк України практично не змінив курс долара на 20 листопада порівняно з 19 листопада. Вартість валюти США становила 42,0948 гривні. Курс євро, зі свого боку, знизився на 6 копійок. На 20 листопада вартість єдиної європейської валюти встановлено на рівні 48,7374 гривні.

Від початку року долар подорожчав на 7 копійок: 1 січня 2025-го його курс становив 42,02 грн. Від початку листопада американська валюта також додала в ціні – на 12 копійок. У перший день місяця долар торгувався по 41,97 грн.