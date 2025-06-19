Долар дорожчає, євро дешевшає: обмінні пункти виставили нові курси валют

Станом на ранок 19 червня середній курс продажу долара в Україні зріс на 15 копійок до 41,85 гривень, курс євро знизився на 5 копійок до 48,30 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,35 гривень, євро - по 47,50 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,71-41,74 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Курс євро впав нижче рівня 48 гривень.

Офіційний курс на 19 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6293 гривень за 1 долар (+0,1038 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,9028 гривень за 1 євро (-0,1131 грн).