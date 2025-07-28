Долар дорожчає другий день поспіль, курс євро знижується

Прогноз курсу

Аналітики компанії ICU вважають, що політика міцної гривні, якої дотримується НБУ, може продовжитися протягом 2025-2026 років.

Компанія поліпшила прогноз на поточний рік до 42,6 гривні за долар порівняно з попереднім прогнозом, який становив 43,5 гривні за долар.

За прогнозом ICU, така сама ситуація матиме місце і 2026 року. Аналітики очікують, що наступного року гривня втратить у вартості лише 5% - до 44,9 грн/долар.

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