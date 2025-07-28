Доллар дорожает второй день подряд, курс евро снижается

Прогноз курса

Аналитики компании ICU считают, что политика крепкой гривны, которой придерживается НБУ, может продолжиться в течение 2025-2026 годов.

Компания улучшила прогноз на текущий год до 42,6 гривны за доллар по сравнению с предыдущим прогнозом, который составлял 43,5 гривны за доллар.

По прогнозу ICU, такая же ситуация будет иметь место и в 2026 году. Аналитики ожидают, что в следующем году гривна потеряет в стоимости лишь 5% - до 44,9 грн/доллар.

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