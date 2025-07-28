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Доллар дорожает второй день подряд, курс евро снижается

Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) немного повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 29 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7997 гривен за 1 доллар (+0,0173 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,6967 гривен за 1 евро (-0,2848 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс не изменился - 41,79-41,82 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,95 гривен, курс евро упал до 49,35 гривен.

Прогноз курса

Аналитики компании ICU считают, что политика крепкой гривны, которой придерживается НБУ, может продолжиться в течение 2025-2026 годов.

Компания улучшила прогноз на текущий год до 42,6 гривны за доллар по сравнению с предыдущим прогнозом, который составлял 43,5 гривны за доллар.

По прогнозу ICU, такая же ситуация будет иметь место и в 2026 году. Аналитики ожидают, что в следующем году гривна потеряет в стоимости лишь 5% - до 44,9 грн/доллар.

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