Долар дорожчає другий день поспіль

Курс євро-долар

На фінансових ринках індекс долара, який вимірює курс американської валюти щодо шести інших валют, знизився менш ніж на 0,1% після того, як раніше досяг більш ніж тижневого максимуму. Курс євро практично не змінився і становив 1,1647 долара.