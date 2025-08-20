RU

Курс доллара Экономика

Доллар дорожает второй день подряд

Фото: курс доллара вырос на 2 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд падения до минимума с начала апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 21 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,3782 гривен за 1 доллар (+0,0225 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,1684 гривен за 1 евро (-0,1557 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 6 копеек до 41,31-41,34 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,60 гривен, курс евро не изменился - до 48,60 гривен.

 

Курс евро-доллар

На финансовых рынках индекс доллара, который измеряет курс американской валюты по отношению к шести другим валютам, снизился менее чем на 0,1% после того, как ранее достиг более чем недельного максимума. Курс евро практически не изменился и составил 1,1647 доллара.

