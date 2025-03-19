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Долар дорожчає другий день поспіль

Фото: курс долара зріс на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 20 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5730 гривень за 1 долар (+0,0072 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 45,3229 гривень за 1 євро (-0,0254 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 1 копійку до 41,54-41,59 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,85 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, цього тижня навряд чи варто очікувати якихось незвичайних подій на валютному ринку.

За його прогнозом, межі допустимих (очікуваних) коливань офіційного курсу залишаться на рівні 41,4-42 грн/долар.

 

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