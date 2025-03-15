Що буде з курсом долара та як на валютний ринок України вплинуть торгові війни Трампа

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

За його словами, така майже стабільна курсова ситуація є наслідком досить ефективної стратегії НБУ.

"Крім того, варто згадати суто сезонний аспект - це підготовка аграріїв до посівної, що зазвичай супроводжується збільшенням пропозиції на валютному ринку. Відтак, що є цілком об’єктивним, Нацбанк зменшить свою регуляторну присутність на валютному ринку, відповідно скоротивши обсяг валютних інтервенцій", - сказав він.

Лєсовий також зазначив, що на ринку, як і кілька тижнів поспіль, спостерігатиметься вирівнювання готівкового та безготівкового курсів, різниця між якими буде маже на нулі.

Вплив торгових війн Трампа

"Після запровадження мит для Канади, Китаю та Мексики курс долара на світових ринках знизився на майже 0,5%. Адже зворотні економічні заходи цих країн можуть спровокувати зростання інфляції і відповідно знецінення американської валюти. І очікується, що це лише початок", - розповів банкір.

Він нагадав у 2025 році прогнозувалося, що інфляція в США складе до 2,5%, однак вочевидь ця цифра вже буде інакшою.

"Звісно, зниження вартості долара США згодом позначиться на українських курсах цієї валюти. Тому навряд чи варто очікувати якихось різких стрибків курсу долара. Натомість не можна виключати посилення коливань євро, яке трохи зміцнило свої позиції (однак, якщо США запровадять нові мита проти країн ЄС, то цілком можливе просідання курсу європейської валюти)", - додав Лєсовий.

Прогноз курсу

Як зазначив банкір, основні характеристики валютного ринку наступного тижня (17-23 березня) будуть такими:

Коридори допустимих валютних змін складуть 41,4-42 грн/долар та 44,5-45,5 грн/євро (на міжбанку) та 41,4-42 грн/долар та 44,5-45,5 грн/євро (на готівковому ринку).

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0 гривень

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Ситуація на валютному ринку залишається досить прогнозованою: будь-які сюрпризи майже виключені. Регулятор тримає руку на пульсі, і в разі будь-яких, навіть потенційних загроз, діятиме оперативно та ефективно", констатував банкір.