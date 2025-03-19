Доллар дорожает второй день подряд

Официальный курс на 20 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,5730 гривен за 1 доллар (+0,0072 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 45,3229 гривен за 1 евро (-0,0254 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 1 копейку до 41,54-41,59 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,85 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, на этой неделе вряд ли стоит ожидать каких-то необычных событий на валютном рынке.

По его прогнозу, пределы допустимых (ожидаемых) колебаний официального курса останутся на уровне 41,4-42 грн/доллар.