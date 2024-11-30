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Долар дорожчає: чого очікувати на початку грудня

Україна, Субота 30 листопада 2024 08:30
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Долар дорожчає: чого очікувати на початку грудня Фото: курс долара продовжить зростати на початку грудня 2024 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус
Експерт: Тарас Лєсовий

У перший тиждень зими ситуація на валютному ринку залишатиметься досить прогнозованою і вельми зручною для курсових показників. Очікується поступове подорожчання долара.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

Як зазначив банкір, в контексті режиму керованої гнучкості глобальні перепади курсового тиску майже виключені.

За його словами, варто очікувати, що і на міжбанку, і в на готівковому ринку триватиме період балансу між попитом і пропозицією. Якщо на міжбанку це досягатиметься завдяки валютним інтервенціям, то на готівковому ринку може спрацювати фактор свят (саме наступного тижня День Святого Миколая), що може спонукати частину громадян, що мають валютні заощадження продавати валюту для придбання подарунків та підготовки для Різдва та Нового року.

"Крім того, загальна ситуація в економіці, підкріплена потужними новими траншами міжнародної фінансової допомоги, дає підстави розраховувати, що ринку не загрожує шаленого попиту. Повторюся, слід очікувати, що буде встановлено рівновагу між попитом і пропозицією", - додав Лєсовий.

Прогноз курсу

Банкір прогнозує, що основні характеристики валютного ринку наступного тижня (2-8 грудня будуть такими.

  • Коридори допустимих валютних змін складуть 41,4-41,8 грн/долар та 43,5-45 грн/євро (на міжбанку) та 41,5-42 грн/долар та 45-47,5 грн/євро (на готівковому ринку).
  • Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.
  • Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Отже, на початку грудня на валютному ринку будуть відсутні загрози дестабілізації. Курсові показники змінюватимуться з незначною амплітудою, що у тижневому розрізі будуть малопомітними. Тяжіння до рухів вгору не скасовано, однак будь-які висхідні тенденції будуть млявими та ледь помітними", - констатував Лєсовий.

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