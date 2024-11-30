Доллар дорожает: чего ожидать в начале декабря

В первую неделю зимы ситуация на валютном рынке будет оставаться достаточно прогнозируемой и очень удобной для курсовых показателей. Ожидается постепенное подорожание доллара.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

Как отметил банкир, в контексте режима управляемой гибкости глобальные перепады курсового давления почти исключены.

По его словам, следует ожидать, что и на межбанке, и на наличном рынке будет продолжаться период баланса между спросом и предложением. Если на межбанке это будет достигаться благодаря валютным интервенциям, то на наличном рынке может сработать фактор праздников (на следующей неделе День Святого Николая), что может побудить часть граждан, имеющих валютные сбережения продавать валюту для приобретения подарков и подготовки для Рождества и Нового года.

"Кроме того, общая ситуация в экономике, подкрепленная мощными новыми траншами международной финансовой помощи, дает основания рассчитывать, что рынку не грозит безумный спрос. Повторюсь, следует ожидать, что будет установлено равновесие между спросом и предложением", - добавил Лесовой.

Прогноз курса

Банкир прогнозирует, что основные характеристики валютного рынка на следующей неделе (2-8 декабря будут следующими).

Коридоры допустимых валютных изменений составят 41,4-41,8 грн/доллар и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 41,5-42 грн/доллар и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке).

В зависимости от валюты, средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3-0,5 грн.

Средние недельные отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Итак, в начале декабря на валютному рынку будут отсутствовать угрозы дестабилизации. Курсовые показатели будут изменяться с незначительной амплитудой, что в недельном разрезе будут малозаметными. Тяготение к движениям вверх не отменено, однако любые восходящие тенденции будут вялыми и едва заметными" ", – констатировал Лесовой.