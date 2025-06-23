Доллар дорожает четвертый день подряд, но рост замедлился
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар за четыре дня подрожал на 35 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 24 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,8702 гривен за 1 доллар (+0,0367 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 48,0209 гривен за 1 евро (-0,1797 грн). Евро подешевел после максимума.
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 6 копеек до 41,88-41,91 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара вырос на 15 копеек до 42,00 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 48,65 гривен.
Прогноз курса
Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка, изменения официального курса доллара в меру прогнозируемы и не вызывают удивлений.
По его словам, на этой неделе коридоры допустимых валютных изменений составят 41,5-41,9 грн/доллар и 45,5-47,5 грн/евро (на межбанке).
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