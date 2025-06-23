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Доллар дорожает четвертый день подряд, но рост замедлился

Украина, Понедельник 23 июня 2025 15:30
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Доллар дорожает четвертый день подряд, но рост замедлился Фото: курс доллара вырос на 4 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар за четыре дня подрожал на 35 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 24 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,8702 гривен за 1 доллар (+0,0367 грн).
Доллар дорожает четвертый день подряд, но рост замедлился

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,0209 гривен за 1 евро (-0,1797 грн). Евро подешевел после максимума.
Доллар дорожает четвертый день подряд, но рост замедлился

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 6 копеек до 41,88-41,91 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар дорожает четвертый день подряд, но рост замедлился

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 15 копеек до 42,00 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 48,65 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка, изменения официального курса доллара в меру прогнозируемы и не вызывают удивлений.

По его словам, на этой неделе коридоры допустимых валютных изменений составят 41,5-41,9 грн/доллар и 45,5-47,5 грн/евро (на межбанке).

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