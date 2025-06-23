Доллар дорожает четвертый день подряд, но рост замедлился

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар за четыре дня подрожал на 35 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 24 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,8702 гривен за 1 доллар (+0,0367 грн).

bank.gov.ua Официальный курс евро составит 48,0209 гривен за 1 евро (-0,1797 грн). Евро подешевел после максимума.

bank.gov.ua На межбанке сегодня курс упал на 6 копеек до 41,88-41,91 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com На наличном рынке курс доллара вырос на 15 копеек до 42,00 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 48,65 гривен.