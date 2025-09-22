Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає четвертий день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 23 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3811 гривень за 1 долар (+0,1309 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 48,7304 гривень за 1 євро (+0,3089 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс зріс на 6 копійок до 41,37-41,40 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
На готівковому ринку долар зріс до 41,55 гривень, євро впав до 48,95 гривень.
Як заявили в НБУ, ситуація на валютному ринку України залишається відносно стабільною. Але зростає загроза через імпорт та обстріли енергетики.
"Це означає, що рішення НБУ мають і надалі враховувати потребу в економії міжнародних резервів для збереження їх на достатньому рівні для утримання макрофінансової стійкості", - наголосили члени комітету з монетарної політики НБУ.