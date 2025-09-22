Долар дорожчає четвертий день поспіль

Коментар НБУ

Як заявили в НБУ, ситуація на валютному ринку України залишається відносно стабільною. Але зростає загроза через імпорт та обстріли енергетики.

"Це означає, що рішення НБУ мають і надалі враховувати потребу в економії міжнародних резервів для збереження їх на достатньому рівні для утримання макрофінансової стійкості", - наголосили члени комітету з монетарної політики НБУ.