Долар дорожчає четвертий день поспіль

Рекордна допомога

За даними НБУ, цього року Україна може отримати більш суттєві обсяги міжнародної фінансової допомоги за рахунок швидкого перерахування траншів за механізмом ERA Loans.

У базовому сценарії прогнозу передбачається отримання 55 млрд доларів, 17 млрд доларів у 2026 році та 15 млрд доларів у 2027 році.

Значні цьогорічні надходження також дадуть змогу наростити міжнародні резерви України до 58 млрд доларів і надалі забезпечувати стійкість валютного ринку, зазначили в НБУ.

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