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Доллар дорожает четвертый день подряд

Фото: курс доллара вырос на 7 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Американская валюта дорожает четвертый день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 28 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7513 гривен за 1 доллар (+0,0623 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,3856 гривен за 1 евро (-0,0315 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 10 копеек до 41,81-41,84 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,85 гривен.

 

Рекордная помощь

По данным НБУ, в этом году Украина может получить более существенные объемы международной финансовой помощи за счет быстрого перечисления траншей по механизму ERA Loans.

В базовом сценарии прогноза предполагается получение 55 млрд долларов, 17 млрд долларов в 2026 году и 15 млрд долларов в 2027 году.

Значительные нынешние поступления также позволят нарастить международные резервы Украины до 58 млрд долларов и в дальнейшем обеспечивать устойчивость валютного рынка, отметили НБУ.

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