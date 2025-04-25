Доллар дорожает четвертый день подряд

Рекордная помощь

По данным НБУ, в этом году Украина может получить более существенные объемы международной финансовой помощи за счет быстрого перечисления траншей по механизму ERA Loans.

В базовом сценарии прогноза предполагается получение 55 млрд долларов, 17 млрд долларов в 2026 году и 15 млрд долларов в 2027 году.

Значительные нынешние поступления также позволят нарастить международные резервы Украины до 58 млрд долларов и в дальнейшем обеспечивать устойчивость валютного рынка, отметили НБУ.

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