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Доллар дорожает четвертый день: НБУ обновил официальный курс

Украина, Среда 06 декабря 2023 15:46
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Доллар дорожает четвертый день: НБУ обновил официальный курс Фото: курс доллара вырос на 3 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара. Доллар на межбанке идет вверх после отмены ограничений на наличном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 7 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 36,6906 гривен за 1 доллар (+0,0288 грн).

Доллар дорожает четвертый день: НБУ обновил официальный курс

bank.gov.ua

Курс евро составит 39,5433 гривен за 1 евро (-0,1028 грн).

Доллар дорожает четвертый день: НБУ обновил официальный курс

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 1 копейку до 36,69-36,71 грн/доллар (покупка-продажа).

Доллар дорожает четвертый день: НБУ обновил официальный курс

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 5 копеек до 37,45 гривен за доллар.

Ситуация на рынке

НБУ с 1 декабря снял все ограничения для банков на продажу ими наличной иностранной валюты населению.

Теперь банки смогут покупать валюту на межбанке у НБУ по более низкому курсу и продавать ее на наличном рынке. В то же время курс на межбанке растет, поскольку НБУ начал давать укрепляться доллару - до 36,70 грн/доллар. Таким образом, курсы начали сближаться. Разница между курсами сократилась до 70 копеек.

В конце года ожидается рост курса доллара, вызванный проблемами с западной помощью и ростом бюджетных платежей.

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