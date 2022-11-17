Долар дорожчає: актуальні курси валюти в Україні на 17 листопада
В обмінних пунктах України сьогодні, 17 листопада 2022 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,70 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 41,50 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 40,00 грн (39,95 – 16 листопада)
- продаж – 40,70 грн (40,65 – 16 листопада) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 40,40 грн (40,30 – 16 листопада),
- продаж – 41,50 грн (41,45 – 16 листопада) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,25 грн (8,25 – 16 листопада),
- продаж – 8,90 грн (8,90 – 16 листопада) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 17 листопада становить 38,0935 грн за євро (+0,0347 грн).
Нагадаємо, в НБУ заявили, що інформація з фронту впливає на валютний ринок України. Однак цей фактор не є визначальним для курсу гривні щодо долара.
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