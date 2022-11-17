Доллар дорожает: актуальные курсы валюты в Украине на 17 ноября
В обменных пунктах Украины сегодня, 17 ноября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,70 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,50 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 40,00 грн (39,95 - 16 ноября)
- продажа - 40,70 грн (40,65 - 16 ноября) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 40,40 грн (40,30 - 16 ноября),
- продажа - 41,50 грн (41,45 - 16 ноября) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,25 грн (8,25 - 16 ноября),
- продажа - 8,90 грн (8,90 - 16 ноября) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 17 ноября составляет 38,0935 гривен за евро (+0,0347 грн).
Напомним, в НБУ заявили, что информация с фронта оказывает влияние на валютный рынок Украины. Однако этот фактор не является определяющим для курса гривны к доллару.
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