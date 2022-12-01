Долар дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 1 грудня

В обмінних пунктах України сьогодні, 1 грудня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,45 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 41,40 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого складає:
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 1 грудня становить 37,9198 грн за євро (-0,0146 грн).
Нагадаємо, голова комітету Верховної ради з питань податкової та фінансової політики Данило Гетьманцев не бачить підстав для зміни фіксованого курсу гривні до долара.
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