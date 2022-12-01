Доллар дорожает: актуальные курсы валют в Украине на 1 декабря

В обменных пунктах Украины сегодня, 1 декабря 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,45 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,40 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
Средний курс евро составляет:
Средний курс злотого составляет:
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 1 декабря составляет 37,9198 гривен за евро (-0,0146 грн).
Напомним, глава комитета Верховной рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев не видит оснований для изменения фиксированного курса гривны к доллару.
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