Долар дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 1 грудня

В обмінних пунктах України сьогодні, 1 грудня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,45 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 41,40 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 39,70 грн (39,70 – 30 листопада)

продаж – 40,45 грн (40,40 – 30 листопада) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 40,40 грн (40,35 – 30 листопада),

продаж – 41,40 грн (41,35 – 30 листопада) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,15 грн (8,15 – 30 листопада),

продаж – 8,70 грн (8,70 – 30 листопада) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 1 грудня становить 37,9198 грн за євро (-0,0146 грн).