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Доллар дорожает: актуальные курсы валют в Украине на 1 декабря

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Украина, Четверг 01 декабря 2022 11:00
Доллар дорожает: актуальные курсы валют в Украине на 1 декабря Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 1 декабря 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,45 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,40 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,70 грн (39,70 - 30 ноября)
  • продажа - 40,45 грн (40,40 - 30 ноября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,40 грн (40,35 - 30 ноября),
  • продажа - 41,40 грн (41,35 - 30 ноября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,15 грн (8,15 - 30 ноября),
  • продажа - 8,70 грн (8,70 - 30 ноября) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 1 декабря составляет 37,9198 гривен за евро (-0,0146 грн).

Доллар дорожает: актуальные курсы валют в Украине на 1 декабря

Напомним, глава комитета Верховной рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев не видит оснований для изменения фиксированного курса гривны к доллару.

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