Долар дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 11 листопада

В обмінних пунктах України сьогодні, 11 листопада 2022 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,65 гривень за долар. Курс євро збільшився на 40 копійок до 40,50 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 11 листопада становить 36,3821 грн за євро (-0,3675 грн).

Нагадаємо, у жовтні 2022 року середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 2,5% до 40,58 гривні. Це був перший місяць падіння курсу із жовтня минулого року.

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