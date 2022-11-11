Доллар дорожает: актуальные курсы валют в Украине на 11 ноября

В обменных пунктах Украины сегодня, 11 ноября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,65 гривен за доллар. Курс евро вырос на 40 копеек до 40,50 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 11 ноября составляет 36,3821 гривен за евро (-0,3675 грн).

Напомним, в октябре 2022 года средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился на 2,5% до 40,58 гривны. Это был первый месяц падения курса с октября прошлого года.

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