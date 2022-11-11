Долар дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 11 листопада
В обмінних пунктах України сьогодні, 11 листопада 2022 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,65 гривень за долар. Курс євро збільшився на 40 копійок до 40,50 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 39,95 грн (39,95 – 10 листопада)
- продаж – 40,65 грн (40,60 – 10 листопада) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 39,55 грн (39,20 – 10 листопада),
- продаж – 40,50 грн (40,10 – 10 листопада) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,20 грн (7,95 – 10 листопада),
- продаж – 8,70 грн (8,55 – 10 листопада) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 11 листопада становить 36,3821 грн за євро (-0,3675 грн).
Нагадаємо, у жовтні 2022 року середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 2,5% до 40,58 гривні. Це був перший місяць падіння курсу із жовтня минулого року.
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