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Доллар дорожает: актуальные курсы валют в Украине на 11 ноября

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Украина, Пятница 11 ноября 2022 12:07
Доллар дорожает: актуальные курсы валют в Украине на 11 ноября Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 11 ноября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,65 гривен за доллар. Курс евро вырос на 40 копеек до 40,50 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,95 грн (39,95 - 10 ноября)
  • продажа - 40,65 грн (40,60 - 10 ноября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 39,55 грн (39,20 - 10 ноября),
  • продажа - 40,50 грн (40,10 - 10 ноября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,20 грн (7,95 - 10 ноября),
  • продажа - 8,70 грн (8,55 - 10 ноября) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 11 ноября составляет 36,3821 гривен за евро (-0,3675 грн).

Доллар дорожает: актуальные курсы валют в Украине на 11 ноября

Напомним, в октябре 2022 года средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился на 2,5% до 40,58 гривны. Это был первый месяц падения курса с октября прошлого года.

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