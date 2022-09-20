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Долар дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 20 вересня

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Україна, Вівторок 20 вересня 2022 12:33
Долар дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 20 вересня Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 20 вересня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 41,45 гривні за долар. Курс євро зріс на 15 копійок до 41,20 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 40,60 грн (40,40 – 19 вересня)
  • продаж – 41,45 грн (41,40 – 19 вересня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,20 – грн (40,05 – 19 вересня),
  • продаж – 41,20 грн (41,05 – 19 вересня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,30 грн (8,00 – 19 вересня),
  • продаж – 8,70 грн (8,60 – 19 вересня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 20 вересня становить 36,5064 грн за євро (+0,0457 грн).

Долар дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 20 вересня

Нагадаємо, курс долара зростає, попри спроби НБУ зменшити дефіцит готівкової валюти. Нестача залишається ключовим фактором у зниженні курсу гривні.

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