Долар дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 20 вересня
В обмінних пунктах України сьогодні, 20 вересня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 41,45 гривні за долар. Курс євро зріс на 15 копійок до 41,20 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 40,60 грн (40,40 – 19 вересня)
- продаж – 41,45 грн (41,40 – 19 вересня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 40,20 – грн (40,05 – 19 вересня),
- продаж – 41,20 грн (41,05 – 19 вересня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,30 грн (8,00 – 19 вересня),
- продаж – 8,70 грн (8,60 – 19 вересня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 20 вересня становить 36,5064 грн за євро (+0,0457 грн).
Нагадаємо, курс долара зростає, попри спроби НБУ зменшити дефіцит готівкової валюти. Нестача залишається ключовим фактором у зниженні курсу гривні.
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