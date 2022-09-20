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Доллар дорожает: актуальные курсы валют в Украине на 20 сентября

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Україна, Вторник 20 сентября 2022 12:33
Доллар дорожает: актуальные курсы валют в Украине на 20 сентября Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 20 сентября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 41,45 гривен за доллар. Курс евро вырос на 15 копеек до 41,20 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 40,60 грн (40,40 - 19 сентября)
  • продажа - 41,45 грн (41,40 - 19 сентября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,20 - грн (40,05 - 19 сентября),
  • продажа - 41,20 грн (41,05 - 19 сентября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,30 грн (8,00 - 19 сентября),
  • продажа - 8,70 грн (8,60 - 19 сентября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 20 сентября составляет 36,5064 гривен за евро (+0,0457 грн).

Доллар дорожает: актуальные курсы валют в Украине на 20 сентября

Напомним, курс доллара растет, несмотря на попытки НБУ уменьшить дефицит наличной валюты. Нехватка остается ключевым фактором в снижении курса гривны.

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