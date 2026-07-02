Долар додав, євро змінився: актуальний курс валют на 2 липня у банках та обмінниках

На валютному ринку України 2 липня відбулися деякі зміни. Долар дещо додав, тоді як євро демонструє коливання залежно від банку та обмінника.
Які курси пропонують ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ, Monobank та обмінники, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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За даними порталу Minfin, вранці 2 липня долар в обмінниках можна купити за середнім курсом 44,80 (+5 коп.) гривні, а здати – по 44,69 (+9 коп.) гривні.
Євро в обмінниках сьогодні продають по 51,35 (-3 коп.) гривні, а купують – по 51,17 (+2 коп.) гривні.
Фото: курс валют в обмінниках на 2 липня (Інфографіка РБК-Україна)
ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 45,05 (+15 коп.) гривні, а карткою – 45,04 (без змін) гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,50 (+20 коп.) гривні, а карткою – 51,54 (+26 коп.) гривні.
Ощадбанк продає долари у ''Мобільному Ощаді'' по 45,00 (без змін) гривень, а для карток – 45,10 (без змін) гривень. Євро у ''Мобільному Ощаді'' сьогодні обійдеться у 51,35 (-5 коп.) гривні, а для карток курс становить 51,55 (-5 коп.) гривні.
''ПУМБ'' продає долари в касах по 45,30 (+10 коп.) гривні, а комерційний курс продажу становить 45,10 (+10 коп.) гривень. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,90 (+10 коп.) гривні.
Monobank продає долари по 45,03 (без змін) гривні, а євро – по 51,53 (+27 коп.) гривні.
Фото: курс валют у банках (продаж) на 2 липня (Інфографіка РБК-Україна)
Найнижчий курс продажу долара сьогодні пропонує Monobank – 45,03 грн. У відділеннях ПриватБанку долар можна придбати за 45,05 грн.
Євро за найнижчим курсом продає Ощадбанк у ''Мобільному Ощаді'' – 51,35 грн. Серед інших банків найвигідніший курс у відділеннях ПриватБанку – 51,50 грн.
Найвищий курс купівлі долара серед банків сьогодні пропонує ''ПУМБ'' за комерційним курсом – 44,80 грн. Серед інших банків вигідний курс також пропонують Monobank – 44,65 грн та Ощадбанк – 44,60 грн.
Євро найвигідніше продавати в ''ПУМБ'' – по 51,20 грн. Серед інших варіантів високий курс купівлі пропонують також обмінники – 51,17 грн.
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