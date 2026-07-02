ua en ru
Чт, 02 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар прибавил, евро изменился: актуальный курс валют на 2 июля в банках и обменниках

10:33 02.07.2026 Чт
2 мин
Какие курсы установили крупнейшие банки Украины в начале дня
aimg Анастасия Мацепа
Доллар прибавил, евро изменился: актуальный курс валют на 2 июля в банках и обменниках Фото: обменники и банки обновили курс валют (коллаж РБК-Украина)
Не жди перемен – готовься к ним! Фильтруй валютные колебания с РБК-Украина в Google

На валютном рынке Украины 2 июля произошли некоторые изменения. Доллар несколько прибавил, в то время как евро демонстрирует колебания в зависимости от банка и обменника.

Какие курсы предлагают ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ, Monobank и обменники, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Доллар добавил: в обменниках американская валюта продается в среднем по 44,80 грн.
  • Евро подешевел: средний курс продаж в обменниках составляет 51,35 грн.
  • Самый дешевый доллар: среди банков самый выгодный курс продаж предлагает Monobank, среди отделений – ПриватБанк.
  • Где выгоднее продавать валюту: самый высокий курс покупки доллара сегодня предлагает ПУМБ (коммерческий курс).

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin , утром 2 июля доллар в обменниках можно купить по среднему курсу 44,80 (+5 коп.) гривны, а сдать – по 44,69 (+9 коп.) гривны.

Евро в обменниках сегодня продают по 51,35 (-3 коп.) гривны, а покупают – по 51,17 (+2 коп.).

Доллар прибавил, евро изменился: актуальный курс валют на 2 июля в банках и обменниках

Фото: курс валют в обменниках на 2 июля (Инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Валютные качели или стабильность: банкир спрогнозировал курс доллара к концу лета

Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 45,05 (+15 коп.) гривны, а картой – 45,04 (без изменений) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,50 (+20 коп.) гривны, а картой – 51,54 (+26 коп.) гривны.

Ощадбанк продает доллары в ''Мобильном Ощаде'' по 45,00 (без изменений) гривен, а для карт – 45,10 (без изменений) гривен. Евро в ''Мобильном Ощаде'' сегодня обойдется в 51,35 (-5 коп.) гривны, а для карт курс составляет 51,55 (-5 коп.) гривны.

''ПУМБ'' продает доллары в кассах по 45,30 (+10 коп.) гривны, а коммерческий курс продаж составляет 45,10 (+10 коп.) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 51,90 (+10 коп.) гривны.

Monobank продает доллары по 45,03 (без изменений) гривны, а евро – по 51,53 (+27 коп.).

Доллар прибавил, евро изменился: актуальный курс валют на 2 июля в банках и обменниках

Фото: курс валют в банках (продажа) на 2 июля (Инфографика РБК-Украина)

Где подешевле купить валюту?

Самый низкий курс продажи доллара сегодня предлагает Monobank – 45,03 грн. В отделениях ПриватБанка доллар можно приобрести за 45,05 грн.

Евро по самому низкому курсу продает Ощадбанк в ''Мобильном Ощаде'' – 51,35 грн. Среди других банков самый выгодный курс в отделениях ПриватБанка – 51,50 грн.

Где выгоднее реализовать валюту?

Самый высокий курс покупки доллара среди банков сегодня предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,80 грн. Среди других банков выгодный курс предлагают Monobank – 44,65 грн и Ощадбанк – 44,60 грн.

Евро выгоднее всего продавать в ''ПУМБ'' – по 51,20 грн. Среди других вариантов высокий курс покупки предлагают обменники – 51,17 грн.

Читайте также: Не только импорт: банкир объяснил, как курс доллара меняет цены в магазинах

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Финансы Курс доллара Курс евро
Новости
Повреждены дома, пожары и жертвы: все об обстреле Киева
Повреждены дома, пожары и жертвы: все об обстреле Киева
Аналитика
"Сигареты на войнах были важнее еды". Интервью с профессором об истинном вреде табака
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Сигареты на войнах были важнее еды". Интервью с профессором об истинном вреде табака