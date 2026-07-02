Доллар прибавил, евро изменился: актуальный курс валют на 2 июля в банках и обменниках

На валютном рынке Украины 2 июля произошли некоторые изменения. Доллар несколько прибавил, в то время как евро демонстрирует колебания в зависимости от банка и обменника.

Какие курсы предлагают ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ, Monobank и обменники, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Доллар добавил: в обменниках американская валюта продается в среднем по 44,80 грн.

в обменниках американская валюта продается в среднем по 44,80 грн. Евро подешевел: средний курс продаж в обменниках составляет 51,35 грн.

средний курс продаж в обменниках составляет 51,35 грн. Самый дешевый доллар: среди банков самый выгодный курс продаж предлагает Monobank, среди отделений – ПриватБанк.

среди банков самый выгодный курс продаж предлагает Monobank, среди отделений – ПриватБанк. Где выгоднее продавать валюту: самый высокий курс покупки доллара сегодня предлагает ПУМБ (коммерческий курс).

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin , утром 2 июля доллар в обменниках можно купить по среднему курсу 44,80 (+5 коп.) гривны, а сдать – по 44,69 (+9 коп.) гривны.

Евро в обменниках сегодня продают по 51,35 (-3 коп.) гривны, а покупают – по 51,17 (+2 коп.).

Фото: курс валют в обменниках на 2 июля (Инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 45,05 (+15 коп.) гривны, а картой – 45,04 (без изменений) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,50 (+20 коп.) гривны, а картой – 51,54 (+26 коп.) гривны.

Ощадбанк продает доллары в ''Мобильном Ощаде'' по 45,00 (без изменений) гривен, а для карт – 45,10 (без изменений) гривен. Евро в ''Мобильном Ощаде'' сегодня обойдется в 51,35 (-5 коп.) гривны, а для карт курс составляет 51,55 (-5 коп.) гривны.

''ПУМБ'' продает доллары в кассах по 45,30 (+10 коп.) гривны, а коммерческий курс продаж составляет 45,10 (+10 коп.) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 51,90 (+10 коп.) гривны.

Monobank продает доллары по 45,03 (без изменений) гривны, а евро – по 51,53 (+27 коп.).

Фото: курс валют в банках (продажа) на 2 июля (Инфографика РБК-Украина)

Где подешевле купить валюту?

Самый низкий курс продажи доллара сегодня предлагает Monobank – 45,03 грн. В отделениях ПриватБанка доллар можно приобрести за 45,05 грн.

Евро по самому низкому курсу продает Ощадбанк в ''Мобильном Ощаде'' – 51,35 грн. Среди других банков самый выгодный курс в отделениях ПриватБанка – 51,50 грн.

Где выгоднее реализовать валюту?

Самый высокий курс покупки доллара среди банков сегодня предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,80 грн. Среди других банков выгодный курс предлагают Monobank – 44,65 грн и Ощадбанк – 44,60 грн.

Евро выгоднее всего продавать в ''ПУМБ'' – по 51,20 грн. Среди других вариантов высокий курс покупки предлагают обменники – 51,17 грн.