Долар дешевшає третій місяць поспіль

Офіційний курс на 31 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4787 гривень за 1 долар (-0,0076 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 44,7472 гривень за 1 євро (+0,0001 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 3 копійки до 41,49-41,52 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,75 гривень.

Курс долара в березні

Нагадаємо, офіційний курс долара за 2024 рік зріс на 10,7% до 42,03 гривень. Курс продовжив зростання на початку 2025 року і 13 січня досяг максимуму 42,28 гривень.

Потім курс почав знижуватися. За січень курс упав до 41,82 грн/долар, а за лютий до 41,51 грн/долар.

Падіння курсу продовжилося на початку березня. Мінімум був 10 березня - 41,21 грн/долар. Потім курс трохи зріс.

Готівковий курс у січні 2025 року перевищив рівень 43 гривні, проте потім впав нижче 42 гривень. У лютому курс упав до 41,85 грн/долар, а в березні - до 41,75 грн/долар.